الشرطة العراقية لـ"سبوتنيك": هذه آخر المناطق المتبقية لنهاية "داعش"

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO بالخارطة والأرقام...خسائر "داعش" في عقر إعلان خرافته

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" ، اليوم، إن المناطق المتبقية في قطاع قواته في عمليات استعادة المدينة القديمة، هي منطقة النجيفي، والسراي، وأجزاء من لكش وباب جديد.

وأوضح جودت، أن هذه المناطق الأربع المذكورة، لم تحرر بعد من قبضة "داعش" الإرهابي، وبتحريرها منه يعتبر انتهاء تحرير الأهداف المحددة لقوات الشرطة الاتحادية، ويصبح قاطعها محرر بالكامل.

وكشف قائد الشرطة الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، عن مقتل العشرات من الإرهابيين، عند تقدم قطعات الشرطة في عملية تحرير حي الشفاء أحد الأحياء الرئيسية في المدينة القديمة.

وأضاف جودت، أن قطعات قواته دمرت 32 سيارة مفخخة، وفككت 50 حزاماً ناسفاً، و150 عبوة ناسفة لـ"داعش" في حي الشفاء، في الوقت الذي تمكنت فيه القوات من استعادة السيطرة على مدرسة العبير في حي باب جديد ضمن المدينة أيضاً.

وفي سياق متصل، قالت خلية الإعلام الحربي، في بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم، إن قطعات قيادة الشرطة الاتحادية تحاصر المدينة القديمة وتتقدم نحو أهدافها وبثلاث محاور، بإسناد من الفرقة الآلية وطيران الجيش والطائرات المسيرة حيث تم تحرير المناطق والأهداف وهي جامع كعب بن مالك، وجامع العمرية، ومحطة تعبئة الجمهورية، منطقة الرابعية.

وأعلنت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" تحرير حي باب جديد، وسوق الأربعاء، غرب مدينة الموصل القديمة، من قبضة تنظيم"داعش" الإرهابي.

وقالت القيادة في بيان اليوم السبت إن "قطعات الشرطة الاتحادية حررت منطقتي حي باب جديد، وسوق الأربعاء".

وأضافت القيادة أن القوات سيطرت على الجسر الحديدي في المدينة القديمة، في الساحل الأيمن للموصل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لتحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي، بعد تحقيق تقدم كبير لتصبح المدينة بالكامل على وشك التحرر.