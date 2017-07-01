أمريكا تبحث عن سبب لشن هجوم على مطار الشعيرات

وكانت شبكة CNN قد قالت الأسبوع الماضي، إن قاعدت الشعيرات الجوية لا تزال تحت المراقبة الأمريكية المستمرة تحسبًا لوجود أي دلائل على شن هجوم كيميائي جديد، وهي المعلومات التي وردت بعد أن صرح البيت الأبيض بأن أمريكا تراقب أي تحضيرات محتملة لهجوم كيميائي قد يشنه الجيش السوري.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن الرئيس السوري بشار الأسد وجيشه سيدفعان ثمنًا باهظًا في حال شن هجوم كيميائي جديد، على حد زعمه.

في سياق متصل، وصلت إلى شواطئ حيفا شمال إسرائيل، اليوم السبت 1 يونيو/تموز، واحدة من أكبر القطع الحربية البحرية في العالم حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش".

ومن المقرر، بحسب تقارير إعلامية، أن ترسوا الحاملة على بعد أربعة كيلومترات من ميناء مدينة حيفا، وتمكث هناك حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد اضطرت حاملة الطائرات للرسو قبالة شواطئ حيفا لعدم تمكنها من دخول الميناء والرسو فيه لكبر حجمها.