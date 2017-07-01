الجيش العراقي يحبط هجوما لـ"داعش" غرب محافظة الأنبار

© AFP 2017/ Karim Sahib الشرطة العراقية لـ"سبوتنيك": هذه آخر المناطق المتبقية لنهاية "داعش"

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر أمني، موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، بأن "قوة من الجيش تابعة للفرقة الأولى تمكنت، اليوم، من إحباط هجوم لـ"داعش" على مقرها في منطقة الصكار شرق الرطبة الواقعة على 310 كيلومتر غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر أن القوة أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف التنظيم الإرهابي وأجبرتها على الهروب باتجاه الصحراء الشمالية للرطبة غربي الأنبار.