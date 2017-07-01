إرهابي تونسي عائد من سوريا يلقى مصيره في بلده

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON تونس تحقق في عمليات تمويل مشبوهة لوزارة الدفاع القطرية على الأراضي التونسية

تونس — سبوتنيك. وقالت الداخلية التونسية، في بيان، "تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة من كشفت عن خلية تكفيرية تنشط بالجهة وتتكون من 6 عناصر من بينهم عنصر إرهابي عائد من سوريا".

وأضافت أن الموقوفين "اعترفوا بتبنّيهم الفكر التكفيري وتواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مع عدد من العناصر الإرهابية بالتراب التونسي وببؤر التوتر بالخارج وإشرافهم على خيمات دعوية كان قد نظمها تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي المحظور سنة 2012 بجهة التضامن والمنيهلة".