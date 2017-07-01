سوريا: لجان تقصي الحقائق في "خان شيخون" اعتمدت شهادات إرهابيين في تركيا

© Sputnik. Sergei Guneyev بوتين: روسيا تؤيد إجراء تحقيق شامل في أحداث خان شيخون

ولفتت الخارجية والمغتربين إلى أن تقرير اللجنة يطالعنا برواية مفبركة ومفتعلة لا تتمتع بأي مصداقية ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال لأنها تبتعد عن المنطق وهي من صنع خيال مريض لا يفكر إلا في حياكة المؤامرات وفي طرق رفع معنويات المجموعات الإرهابية المنهارة إثر الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض السورية.

وقالت الخارجية بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا": تطالب سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعداد تقارير نزيهة وذات مصداقية لا تخضع لابتزاز الدول والأطراف التي تمنع وصولها إلى الحقيقة وتضر بمصداقيتها ومهنيتها واستقلالها.

يتبع…