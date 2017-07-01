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21:53 01 يوليو/ تموز 2017
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    دييغو مارادونا

    مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى

    © Sputnik. Grigoryi Sysoev
    العالم العربي
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    هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية "دييغو مارادونا" قطر على خلفية فضائح تنظيم مونديال 2022، مطالباً الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسحب تنظيم البطولة منها.

    قطر تنظم كأس العالم 2022
    © AP Photo/
    تقرير "غارسيا"...فضيحة قطرية وبراءة روسية
    وقال مارادونا، في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نشرت اليوم السبت 1 يوليو/تموز:" على القطريين أن يدركوا أن كرة القدم، خاصة كأس العالم، يجب ألا تُـشترى بالرشاوى".

    وأضاف مارادونا "تابعت التقرير الأخير للمحقق الأمريكي غارسيا والتجاوزات الكبيرة من الجانب القطري في التعامل مع كرة القدم بهذا الشكل التجاري القاتل لمتعة كرة القدم. أطالب بأن نُبعد متعة كرة القدم عن الرشاوى وغسيل الأموال الذي يطاردها في الكثير من الأماكن".

    وتساءل مارادونا عن السبب في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار دولتين بشكل مباشر لتنظيم مونديالي 2018، و2022، فهي المرة الأولى التي يتم فيها الاقتراع على تنظيم بطولتين معا.

    وقال "هذا الأمر مثار ريبة وشك كبيرين، يدفعني إلى القول إن الرشوة كانت كبيرة لأعضاء الاتحاد الدولي في هذا الشأن، وهنا أقصد الرشوة من الجانب القطري لعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي، وهو ما بدأ يتكشف يوماً بعد الآخر".

    وتابع "يجب على القطريين أن يعترفوا بأنهم أخطأوا، وأن يقوموا بتصحيح هذا الخطأ".

    وتأتي تصريحات مارادونا بعد مرور عدة أيام عن كشف محقق أميركي عن دفع قطر رشاوى بصورة مباشرة وغير مباشرة للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

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