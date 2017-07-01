تسجيل
21:53 01 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    قوات البشمركة الكردية تطلق الصواريخ باتجاه مواقع إرهابيي تنظيم داعش في جنوب شرق الموصل، العراق 14 أغسطس/ آب 2016

    الولائي يأسف "نراقب الدواعش داخل سوريا وليس مسموح لنا بمطاردتهم"

    © REUTERS/ Azad Lashkari
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 84820

    أكد أمين عام كتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، أن القوات الأمنية العراقية بانتظار أن تزف بشرى تحرير الموصل خلال الـ 48 ساعة المقبلة. مشيراً إلى أنه من الممكن أن تنتقل المعركة بعد تحرير الموصل من عسكرية الى أمنية.

    قوات الحشد الشعبي
    © Sputnik.
    قوات الحشد الشعبي تواصل تحرير مناطق الحدود العراقية السورية
    وقال الولائي لوكالة "تسنيم" للأنباء: بقي 72 ساعة للإعلان عن انتهاء المعارك في الساحل الأيمن وتبقى هناك فقط العبوات الناسفة والتطهير للمناطق الموجودة، المعارك دائرة في 2 كيلو إلى 2 كيلو ونصف تقريباً وهي ست أحياء وعدد النازحين فيها يقدر بـ 15 ألف لايزالون محاصرون فيها ويوجد 350 إلى أكثر من 450 من الدواعش محاصرين في هذا المكان.

    ونوّه أمين عام كتائب "سيد الشهداء" إلى أن بغداد حذرة وشوارعها متقطعة ويوجد فيها قوات أمنية في انتظار أن تزف بشرى تحرير الموصل خلال الـ 48 ساعة أو الـ 72 ساعة المقبلة وأن لا يكون تفجير مشابه للذي حدث في العام الماضي.

    وكشف الولائي عن وجود أكثر من 20 ألف داعشي كانوا متواجدين في الموصل ومن بين هؤلاء العشرين ألف تقريباً 3 آلاف هم من الأجانب ولم يقتل في المعارك أكثر من 5 آلاف و بقي 15 ألف داعشي.

    وأضاف:

    هؤلاء ذابوا بين النازحين وقسم كبير منهم انتقل من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر وعبروا دجلة وينتظرون ساعة الصفر، نحن يومياً نلقي القبض على اثنين أو ثلاثة بحوزتهم أحزمة ناسفة.

    ورأى أمين عام كتائب "سيد الشهداء" أن المعركة هي معركة طويلة "أمنيا" قد تتجاوز الخمس سنوات أكثر من المعركة العسكرية لأن لدى الدواعش الخبرة في الانتقال بين المحافظات ولاتزال توجد لديهم حاضنة.

    ولفت الولائي إلى أنه من بين المناطق التي تنتظر التحرير هي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، والذي لايزال بيد داعش، ونحن موجودون في حدود أم الجريس إلى تل الصوك على الحدود العراقية السورية، ونراقب عبر الكاميرات الحرارية الليلية والكاميرات النهارية تجمع الدواعش فهم يملكون دبابات وآليات عسكرية ولكن للأسف لا تستهدفهم الحكومة العراقية وتقول إن هذه الأراضي سورية ونحن لا نستطيع أن ندخلها وليس مسموح لنا أن ندخل ونطارد الدواعش في الأراضي السورية.

    انظر أيضا:

    طيران التحالف يقتل 12 من عائلة واحدة بقصف قرب الحدود السورية العراقية
    القوات السورية تصل الحدود العراقية وتثبت مواقعها شمال شرق التنف
    العبادي: لن يسمح لأي طرف بتجاوز الحدود العراقية السورية
    قوات الحشد الشعبي تواصل تحرير مناطق الحدود العراقية السورية
    الحشد الشعبي العراقي يتأهب لمسك الحدود العراقية-السورية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار الأمن في العراق, أخبار الحرب في سوريا, أخبار العراق, الحرب على الإرهاب, كتائب سيد الشهداء, تنظيم داعش, أبو آلاء الولائي, الحدود السورية العراقية, الموصل, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ميسي و زوجته أنتونيلا في حفل زفافهما
    حفل زفاف ليونيل ميسي بحضور نجوم الكرة العالمية
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    المروحية القتالية كا-52ك (كاتران)
    المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك