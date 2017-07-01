التحقيق مع نواب مصريين التقوا إيرانيين في باريس

youtube/monaoaat رئيس البرلمان المصري يتهم نائبا بتسهيل محاولة اغتياله وبحسب بيان صحفي لأمين عام البرلمان المستشار أحمد سعدالدين، فإن "رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قرر إحالة خمسة نواب سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى مكتب المجلس للتحقيق".





ويعقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تكتل سياسي للمعارضة الإيرانية في الخارج، حاليا مؤتمره السنوي العام في باريس تحت عنوان "من أجل ايران حرة".





ونفي البرلمان المصري أمس "وجود أي تمثيل برلماني رسمي في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية".





وقال المجلس على لسان الأمين العام أن النواب الذين حضروا المؤتمر وجهت لهم دعوات شخصية غير رسمية ولم يحصلوا على تصريح من المجلس بالسفر.





ولفت إلى أن "مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) انتهى إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر، أو الإذن بالسفر للنواب".





وتقتصر العلاقات بين مصر وايران على تمثيل دبلوماسي على مستوى قائم بالأعمال فقط.





وحدثت أزمة بين البلدين (مصر وإيران) في يوليو الماضي، على خلفية مشاركة عدد من النواب المصريين، وعلى رأسهم وكيل البرلمان سلمان وهدان، في مؤتمر المعارضة الايرانية بباريس، واعتبرت طهران هذه الخطوة تدخلا مصريا في شأنها الداخلي، واستدعت القائم بالأعمال المصري في ايران وأبلغته احتجاجها على هذا التصرف.