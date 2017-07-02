مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث مروري "كبير" بروسيا

youtube/RT Arabic مقتل شخص وإصابة 4 جراء حادث مروري في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو وقال متحدث باسم الداخلية إنه "حسب المعلومات الأولية، أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة عن مصرع 10 أشخاص"، مضيفا أن 12 آخرين أصيبوا بجروح.





وكانت الحافلة في طريقها من مدينة سامارا إلى مدينة إيجيفسك، وذكرت مديرية الطوارئ المحلية في وقت سابق عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بجروح، وتم نقل كل المصابين إلى مستشفى محلي.





وجاء في بيان لمديرية الطوارئ أنه "عند الساعة 00:40 بتوقيت موسكو، يوم 2 تموز/يوليو ورد نبأ وقوع حادث مروري على بعد 9 كيلومترات عن مدينة زاينسك لشاحنة "كاماز" وحافلة ركاب "نيوبلان"، حيث انقلبت الحافلة على الطريق ونشوب حريق بعد ذلك".





وتم إخماد الحريق، ويشارك في عملية الإغاثة 35 شخصا و10 قطع من المعدات.





ويعمل فريق التحقيق في مكان الحادث لمعرفة أسبابه.