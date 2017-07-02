الطيران الأمريكي يضرب اليمن

تقرير للأمم المتحدة يدين انتهاكات التحالف العربي في اليمن...ماذا بعد؟ وبحسب مصادر تحدث لوكالة الأنباء الألمانية، فإن إن طائرات أمريكية من دون طيار استهدفت بسلسلة غارات معسكر للقاعدة في منطقة وادي ملح، بمديرية الوضيع، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف.





وقالت المصادر، أن إحدى الغارات استهدفت دراجة نارية في مفرق الوضيع، ما أسفر عن مقتل اثنين يعتقد انتمائهم للقاعدة.





وأوضحت المصادر، أن القصف على المعسكر استمر حتى وقت مبكّر من اليوم الأحد.





وعادة ما تنفذ طائرات أمريكية من دون طيار ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة بعدة محافظات يمنية، في إطار "مكافحة الإرهاب".





وتعد محافظة أبين من أكثر المحافظات التي تنشط فيها خلايا عناصر القاعدة، وتشهد العديد من الاختلالات الأمنية.