انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

© REUTERS/ Khalid al Mousily "قتلى ومصابون" في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن عبوة ناسفة كانت على جانب الطريق بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبو غريب انفجرت، ظهر اليوم.

وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز" أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.