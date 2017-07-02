وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة للاتفاق على بعض القضايا مع مصر

© AP Photo/ Khalil Hamra "حماس" تحمل إسرائيل والرئيس الفلسطيني مسؤولية الأوضاع الكارثية في غزة

غزة- سبوتنيك. وأضاف سعد، في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "يتكون الوفد من شخصيات حكومية وسيضم شخصيات فنية من وزارة المالية والداخلية والصحة والاقتصاد لاستكمال المباحثات التي بدأت قبل أسابيع بين قيادات حكومية من غزة وبين الجانب المصري حيث سينطلق الوفد اليوم لمتابعة المباحثات".

وأكد سعد ان القضايا التي ستتربع على طاولة الطرفين الفلسطيني والمصري الحدود والكهرباء والوقود والجانب الأمني وحماية الحدود ومعبر رفح البري.

يذكر ان الجانب المصري وممثلين عن حركة حماس عقدوا لقاء في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء تفاهمات في عدد من الجوانب قبل نحو أسبوعين تمخض عنها تزويد غزة بالكهرباء وإقامة منطقة عازلة.

وأشار سعد إلى أن حركة حماس بدأت بالتجهيزات اللازمة لإقامة المنطقة العازلة لمكافحة التهريب وحماية الحدود في وقت تجري فيه القاهرة إصلاحات في معبر رفح توطئة لفتحه بعد شهرين أمام حركة البضائع والمسافرين.

كان وفد أمني من "حماس" زار مصر لعدة أيام نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وبحث مع مسؤولين مصريين زيادة ترتيبات الحدود بين قطاع غزة ومصر وفتح معبر رفح.

وعقب الزيارة أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تعزيز إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان صادر عن وكيل الوزارة والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم الأربعاء الماضي، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع جمهورية مصر العربية.

وقال أبو نعيم، إن "هذه الإجراءات "تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار".