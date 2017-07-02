الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستواصل المقاومة ضد إسرائيل

رام الله- سبوتنيك. وقالت الجبهة، في بيان اليوم الأحد،" إن "الاعتقالات جاءت لتؤكد عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني ما يؤكد صوابية موقف الجبهة ونضالها المتواصل في إعلائها صوت المقاومة والتناقض الرئيس مع الاحتلال سمة رئيسية لنهجها ومواقفها".

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بعد حملة تحريض شنتها الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل المقاومة"، مشددة على مواصلة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وأكدت الجبهة أيضاً أن الاستهداف المتواصل لها ولقياداتها تأكيد على أنها على الطريق الصحيح طريق العودة والتحرير.

وكان الجيش الإسرائيلي شن، الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت عددا من المنتمين للجبهة الشعبية وعلى رأسهم القيادية عضو المجلس التشريعي عن الجبهة خالدة جرّار.