محكمة مصرية تقضي بإعدام 20 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة كرداس

© Fotolia/ WavebreakMediaMicro محكمة مصرية توقف عرض مسلسل رمضاني شهير بسبب سرقة فكرته

القاهرة- سبوتنيك. وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي انعقدت اليوم الأحد بإجماع آراء هيئة المحكمة بـ "معاقبة 20 إرهابيا بالإعدام شنقا، لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و12 ضابطا، وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي مؤيدي جماعة الإخوان عام 2013"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية في نيسان/أبريل الماضي، تمهيدا لإعدامهم.