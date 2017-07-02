القوات العراقية تعلن تحرير منطقة مكاوي بالمدينة القديمة في الموصل

القاهرة — سبوتنيك. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، إن "قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة مكاوي في المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقي على مبانيها".

وما تزال القوات الأمنية تخوض معارك تحرير آخر معاقل تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، حيث حققت تقدما ملحوظا على الأرض وتمكنت من قتل المئات من عناصر التنظيم وتدمير معداته، بحسب مصادر أمنية.

© flickr.com/ USAFE الجيش الأمريكي يكشف دوره في معركة الموصل

ورجح مصدر أمني عراقي، في اتصال مع "سبوتنيك" بوقت سابق من اليوم، أن يعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحرير كامل الساحل الأيمن من الموصل خلال ثلاثة أيام.

وأرجع المصدر سبب تأخير اعلان تحرير كامل الجانب الأيمن من الموصل إلى "وجود مناطق تحت سيطرة "داعش"، والغالبية لا تزال مفخخة تحتاج إلى ثلاثة أيام أو أسبوع لغرض تطهيرها بشكل كامل".

وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل من قبضة "داعش" ، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر.