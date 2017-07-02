مركز "مداد": 15.6 بالمئة فقط من السوريين يتمتع بالأمن الغذائي

واستشهد "مداد" ببيانات مسـح الأمن الغذائي الأسري للعام 2015، الذي كشف أن زهاء ثلث السكان في سوريا هم فاقدون لأمنهم الغذائي، يضاف إليهم أكثر مــن النصف بقليــل 51,6 بالمئة معرضون لفقدان الأمن الغذائي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية، فقد تبيّن على مستوى جغرافيا الأمن الغذائي أن هناك أربع محافظات تزيد فيها نسـبة الأسر الآمنة غذائياً عـن المستوى الإجمالي للقطـر البالـغ 15.6 بالمئة، وتأتي في مقدمتها دمشق واللاذقية، تليها السويداء، وبدرجــة أقل حمـص، وبالمقابل هنــاك خمس محافظات ترتفع فيها نسبة الأسر غيـر الآمنة غذائياً بالمقارنة مـع المستوى الإجمالي للقطر البالغ 33,4 بالمئة، تأتي في مقدمتها محافظة الحسكة التي تزيد فيها نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً عـن النصـف، تليهـا محافظتا حلب وحماة حيـث تقرب فيهــا نسبة الأسر غير الآمنة مــن النصـف، ثـم القنيطـرة ودرعا بنسبة أسر غير آمنة غذائياً ما بين 44,8- 46,4 بالمئة مـن مجموع الأسر في كل محافظة.

إلا أن النسبة الأكثر انتشاراً في مختلف المحافظات السورية هي للأسر المعرضة لفقدان أمنها الغذائي، فهـي لا تقل عن 40,2 بالمئة كما هـو الحــال في درعا وتصل إلى 64,5 بالمئة في محافظة اللاذقية لكنهــا تقترب في العديد مــن المحافظات مــن نسـبة نصف الأسر لتقرب مــن المستوى الإجمالي للقطــر البالــغ 51,1 بالمئة.