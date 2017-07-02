محلل سياسي قطري: الدوحة تتوقع تصعيدا جديدا من "دول الحصار" خلال ساعات

وقال المسفر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 02 يوليو/تموز، 2017، إنه من المتوقع أن تقوم الدول الأربع "التي تحاصر قطر"، بعد منتصف هذه الليلة بإصدار بيان ردا على بيان الدوحة الذي رفضت فيه شروط الدول الأربع للتفاوض، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية قد وصفت هذه الشروط بالتعجيزية وأكدت أنه لا بديل عن الحوار.

وتوقع المسفر، أن يحمل بيان الرباعي الليلة نمط جديد من التصعيد ضد الدوحة.

وكانت الدول الأربع التي أعلنت مقاطتها لقطر قد وضعت عدة مطالب لقبول بدء التفاوض مع الدوحة من بينها إغلاق قناة "الجزيرة" وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، والاعتذار للدول الخليجية، وقطع العلاقات مع إيران وحزب الله اللبناني وإغلاق مواقع لصحف ومراكز بحثية وعدم استقبال أي معارضين لدول الخليج وتطبيع العلاقات مع القاهرة وعدم الدخول في أي تحالفات سياسية أو عسكرية مع دول إقليمية، وهى المطالب التي رفضتها قطر بالكامل.