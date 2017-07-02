الحكومة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد شعبها

رام الله، 2 يوليو- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان، إن "حكومة الوفاق الوطني تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا وأرضنا".

وأضاف إن "اعتقال النواب في المجلس التشريعي الذين كان آخرهم اعتقال النائب خالدة جرّار خلال الساعات الماضية واعتقال رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين يأتي ضمن حملة التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي التي تستهدف شخصيات قيادية كما تستهدف أبناء شعبنا ضمن حملات المداهمة والاقتحام والاعتقال التي تقدم عليها قوات الاحتلال بشكل يومي".

وأشار المحمود إلى أن كل ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه يندرج ضمن الاستهتار بالمجتمع الدولي نظرا لما فيه من إصرار على انتهاك القوانين والشرائع الدولية، مطالبا مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصِّلة بالتدخل السريع والمباشر لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.

كان الجيش الإسرائيلي شن، الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت عددا من الساسة والقيادات الفلسطينية بينهم القيادية عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرّار.