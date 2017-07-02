ملك السعودية لن يرفع علم بلاده على جزيرتي تيران وصنافير

القاهرة — سبوتنيك. وفي بيان نشرته السفارة السعودية بالقاهرة أكد قطان "عدم صحة الأنباء التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، من تصريحات بعض المصادر التي تزعم بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، سيغادر مدينة جدة، متوجها إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوماً، يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان، ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير".

وطالب السفير السعودي "كافة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر، عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار؛ حفاظاً على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام."