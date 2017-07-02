الشرطة العراقية تجهز لاحتفال النصر وتعلن خسائر "داعش"

وكشف جودت، أن تدريبات وممارسات وتحضيرات تجري حاليا ً في الموصل، لقوات الشرطة الاتحادية، مع قرب حسمها تحرير قاطعها في المدينة القديمة للموصل "مركز نينوى، شمال العراق".

© Sputnik. Rafael Daminov القوات العراقية تعلن تحرير منطقة مكاوي بالمدينة القديمة في الموصل

وأضاف جودت، هناك عمليات تطهير مستمرة تقوم بها قوات الشرطة الاتحادية في قاطعها في المدينة القديمة، منوها ً إلى أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، سيعلن النصر قريبا ً.

وبث المكتب الإعلام للشرطة الاتحادية، في بيان تلقت مراسلتنا نسخة منه، مساء اليوم، خسائر تنظيم "داعش" الذي تكبدها بتقدم قطعات الشرطة في عمليات "قادمون يا نينوى" التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حتى الأول من تموز الحالي، وتضمنت الآتي:

تحرير 190 منطقة، و128 هدفاً حيوياً، واستعادة السيطرة على 2604 كم2.

وتتواصل عملية تحرير الساحل الأيمن من الموصل من قبضة "داعش" ، منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، بعد أن تمكنت القوات العراقية، مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي من تحرير الجانب الأيسر.