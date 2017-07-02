"حزب الله": محور المقاومة حرّر في سوريا 3 أضعاف مساحة لبنان وهذا يسهل عودة النازحين

© AFP 2017/ Joseph Eid "حزب الله": عملياتنا على الحدود الشرقية لمنع تسلل الإرهابيين إلى لبنان

بيروت — سبوتنيك. وفي خطاب له ألقاه خلال احتفال تكريمي ببلدة كفر صير بقضاء النبطية جنوبي لبنان اليوم الأحد، حثّ قاسم الحكومة اللبنانية على أن "تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة داخل سوريا".

وأضاف: "آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلاً سياسياً واجتماعياً، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن في سوريا أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين".

وتساءل "لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود؟"، مشيراً إلى "هذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية".

وأشار قاسم الى أن "محور المقاومة حرر 30 ألف كيلومتر مربع من البادية السورية وبعض قراها، بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة لبنان، خلال الشهر الأخير، وهذا إنجاز كبير ويسهل أيضا عودة النازحين إذا ما كانت هناك جدية حقيقية في تحقيق ذلك".