مبنى السفارة السورية للبيع...

وكان مبنى السفارة السورية في ألمانيا قد أخلي منذ 10 سنوات وحاول بعد العقاريين في المدينة الألمانية الحصول على توكيل لبيعه، لكن الظروف في سوريا أخرت الاتصالات بين الوكيل والخارجية السورية التي وافقت أخيرا على بيع العقار التابع لها.

ويعتبر مبنى السفارة السورية في بون الألمانية من أجمل وأفخم العقارات الموجودة في المدينة، حيث قامت الحكومة بتسشييده عام 1991 على الطراز الأموي، ويقدر مساحة العقار حوالي 4000 متر مربع يتضمن غرفا عديدة ومنها غرفة للإدارة والاستقبال والتمثيل الدبلوماسي، بالإضافة الى غرف شخصية تابعة للفريق الدبلوماسي التابع للسفارة.

وأبدت العديد من الشركات الألمانية والغربية اهتمامها بالعقار لا سيما أنه جميل وذات مكان مميز، وكما يسعى بعض المستثمرين الى شراء العقار لتحويله الى مطعم أو مقهى عربي.