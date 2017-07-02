"جبهة النصرة" تعد لعمل استفزازي مع استخدام السارين في مخزن بخان شيخون وكفريا

وأشار المصدر إلى أن هدف هذا العمل الاستفزازي باستخدام الأسلحة الكيميائية الذي يحضر له الإرهابيون في خان شيخون وكفريا هو نسف مفاوضات أستانا المقررة يومي 4- 5 تموز / يوليو.

يتبع…