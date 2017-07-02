"الحشد الشعبي" يطالب بدخول الأراضي السورية للقضاء على "داعش"

وقال اللواء في بيان ، إنه "بعد وصولنا إلى الحدود السورية، نواجه اليوم هجمة شرسة من خلف الحدود ومن عدة جبهات، لذلك حفاظا على النصر العظيم الذي حققناه في غرب نينوى، ومن أجل تفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية التي تروم الدخول للعراق مرة اخرى، نطلب من القائد العام للقوات المسلحة المحترم الموافقة واعطاء الإذن بدخول لواء "انصار المرجعية" إلى الأراضي السورية بعمق 30 كم لدك أوكار الدواعش المتواجدة في القرى السورية المحيطة للحدود العراقية والمجاورة لقاطع اللواء". بحسب ما نقلته "السومرية نيوز".

وأضاف، أن "من منطلق أن العراق هو أحد أعضاء التحالف الدولي لمحاربة وضرب الإرهاب أينما كان وحل، ولكون لوائنا هو أحد الفصائل المنضوية تحت قيادة هيئة "الحشد الشعبي" والتي هي أحد الركائز الأربعة الأساسية للقوات الأمنية والمسلحة التابعة للعراق، لذا من واجبنا أن ندافع عن الأراضي العراقية وضرب كل خطر يهدد أمن الحدود العراقية ولا يمكن السكوت عن المجاميع الإرهابية التي تأتي من القرى السورية لغرض الدخول إلى الأراضي العراقية مرة اخرى".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (6 حزيران 2017)، عدم السماح لأي أحد بتجاوز الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن العراق لا يريد الدخول في نزاع داخل سوريا.