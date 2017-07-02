حزب الله: نمتلك الشجاعة لنبدأ الحل

ونقل تلفزيون الجديد اللبناني عن قاسم قوله:

آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحلّ الأمني لا يكفي وحده ويتطلب الأمر حلاً سياسيًا واجتماعيًا، وقد تبيّن بحسب الإحصاءات المفوضية أن سوريا فيها أمنة بما يساعد على عودة 500 ألف من النازحين.

وتساءل قاسم خلال كلمة له جاءت ضمن احتفال تكريمي في كفرصير:

لماذا لا يتم تسهَيل عودة من يستطيعة العودة، لكن هذا لا يمكن إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية.

وتابع:

ما هي حجة الدول الكبرى خاصة عندما حرر محور المقاومة 30 ألف كيلومتر مربع من البادية السورية وبعض قراها يعني بثلاثة أضعاف لبنان خلال الشهر الأخير وهذا إنجاز كبير من شأنه تسهيل عودة النازحين إذا ما كان هناك جدية حقيقية في العمل.