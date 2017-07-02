رسالة إثيوبية إلى مصر حول سد النهضة

ويعتزم الجانبان البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي المعني بتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري لنظيره الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ المصالح المصرية بعين الاعتبار، لذلك جدد شكري طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الإثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب في تلك المسألة.
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