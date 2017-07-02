ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مخيم النازحين بالرمادي إلى 7 أشخاص

Zohra Bensemra هجوم انتحاري داخل مخيم للنازحين غربي العراق

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر بمحافظة الأنبار لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "7 أشخاص قتلوا إثر تفجير استهدف مخيماً للنازحين بالكيلو 62 غرب الرمادي، فيما أصيب 3 آخرين".

وأضاف المصدر أن "الشرطي قتل إثر تصديه للانتحاري الذي تمكن من دخول الجهة الشمالية للمخيم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة".

ولفت المصدر إلى أن "المخيم يقع في منطقة صحراوية بعيدة، حيث تنقطع الاتصالات، وهو ما أعاق نقل الضحايا بشكل سريع إلى المستشفى.

وذكرت مراسلة سبوتنيك اليوم أن هجوماً إرهابياً وقع بالقرب من مخيم للنازحين الهاربين من سطوة "داعش"، في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بمدخل مخيم 60 كيلو، غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار، غرب العراق، وأسفر عن حصيلة أولية تضمنت بينهم أثنين من عناصر الشرطة المحلية.