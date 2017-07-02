بوغدير وخليفي وطرايدية لرئاسة تحكيم مهرجان وهران

© Sputnik. perventsev وهران للفيلم العربي يبدأ اختيار أفلام الدورة العاشرة

وسيكون على رأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية رائد السينما الفلسطينية ميشيل خليفي، بينما يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة المخرج الجزائر عبد الكريم طرايدية.

جدير بالذكر أن فريد بوغدير واحد من أشهر المخرجين في العالم العربي، وهو أيضًا ناقد ومؤرخ سينمائي، حققت أفلامه؛ التي من بينها "الحلفاويين" أو "عصفور السطح"، "صيف حلق الوادي"، وآخر أفلامه "زيزو"، نجاحاً كبيراً عند عرضها.

أما المخرج والمنتج الفلسطيني ميشيل خليفي، الذي يعيش في بلجيكا، ويقوم حالياً بالتدريس في معهد السينما والمسرح في بروكسل، فيُعد واحداً من رواد السينما الفلسطينية، وهو صاحب فيلم "عرس الجليل"، الذي حصد عدداً غير قليل من الجوائز الدولية منها "الصدفة الذهبية" في مهرجان سان سبستيان وجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "الفيبريسي" في مهرجان كان عام 1987 وجائزة "التانيت الذهبي" في مهرجان قرطاج عام 1988.

أما المخرج الجزائر عبد الكريم طرايدية فقد أخرج العديد من الأفلام الطويلة، وقبل ذلك درس علم الاجتماع في باريس وانتقل إلى هولندا؛ حيث درس السينما والتليفزيون، وبعد عمله بالاخراج أنجز عدداً من الأفلام آخرها "وقائع قريتي".