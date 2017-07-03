سيارات إسعاف خاصة بالنساء في دبي (فيديو)

وسوف تحصل سيارات الإسعاف على اللون الزهري/الوردي، حيث ستقدم المساعدة العاجلة للنساء والأطفال، وخاصة أثناء حالات الولادة، وفق "أريبيان برس".

كما أن الخدمة سوف تعمل من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، ويتمتع فريق الأطباء بتدريب خاص لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للأطفال الرضع والنساء الحوامل.

وجاء في تعليق على فيديو لإسعاف دبي "دشن سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة المستجيب النسائي التي تختص بمهام التدخل السريع لإنقاذ الحالات المرضية والإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال. وأضاف أن المستجيب النسائي يضم كوادر إسعافية نسائية اجتزنَ دورات تدريبية متخصصة على مستوى عالٍ من الدراسة النظرية والعملية والميدانية، بالتنسيق والتعاون مع مستشفى لطيفة للولادة، إضافة إلى دورة تعلم أساسيات رعاية الأطفال الخاصة بحالات ما قبل المستشفى (PEEP)، على يد كبار المدربين والأطباء، وسوف يقدمن الخدمة للنساء والأطفال بمختلف إصابتهم".