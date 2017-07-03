وفدا الحكومة السورية والمعارضة المسلحة يؤكدان مشاركتهما في لقاء أستانا

© Sputnik. Bolat Shaikhinov نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية يتوجه إلى أستانا

أستانا — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الكازاخستاني "أكد وفد حكومة الجمهورية العربية السورية مشاركته، وسيصل اليوم. كذلك أكد وفد المعارضة المسلحة السورية مشاركته في المباحثات في أستانا".

واعتبر المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، في وقت سابق، أن الفترة المقبلة، التي تشهد لقاءات أستانا وجنيف بشأن سوريا ستكون اختباراً لكافة الأطراف حول ما إذا كانت هناك وجود لرغبة حقيقية لتخطي التفاوض للوصول لتسوية حقيقية للأزمة السورية.