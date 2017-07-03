دمشق تعلن مجددا عن تخلصها من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل

© AFP 2017/ JOEL SAGET موسكو تشكك في مصداقية تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية حول سوريا

وقال المقداد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، إنه " نيابة عن بلدي أؤكد أن سوريا تخلصت بالكامل من أسلحتها الكيميائية، التي يمكن أن تستخدم في أي عمل عسكري".

وأضاف المقداد أن "قلنا إنه إذا جرى تدمير المواد الكيميائية داخل سوريا، فإنهم سيقولون إننا لم ندمر كل شيء؛ لذلك فضلنا ترحيلها خارج البلاد وانتهينا منها كلها".

ولفت المقداد إلى أنه بعد الإطلاع على ما حدث في خان شيخون، شمال البلاد، من هجوم كيميائي مطلع نيسان/أبريل الماضي، "وجهت سوريا دعوة للأمم المتحدة بفتح تحقيق، وكذلك التحقيق في الضربة الأمريكية لمطار الشعيرات"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها عملوا على رفض المشروع الروسي لفتح تحقيق حول ما جرى في خان شيخون، والشعيرات".

وحول دور تركيا في مسألة التحقيق، قال المقداد إن "التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في خان شيخون، جرت في تركيا، الدولة المعادية لسوريا، ومن أرسل لها الشهود هم المسلحون فكيف سيكون هذا التحقيق نزيها".

وأكد المقداد على أن سوريا "لا يمكنها قبول بعينات رفعها هؤلاء الشهود ومنظمات مثل الخوذ للبيضاء وغيرها".