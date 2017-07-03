وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يعلن كيف ستتعامل بلاده مع الدوحة بعد المهلة

وتوقع قرقاش خلال حوار مع شبكة "سي إن إن"، أن تمارس الولايات المتحدة وأوروبا دورا في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة فيما يخص تمويل الإرهاب، وتقديم دعم سياسي للإرهابيين.

© AP Photo/ Virginia Mayo وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب دول المقاطعة

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مراقبين "سيتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".

وقال قرقاش إن بلاده أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة ولن يتعطل العمل بها.

وكانت الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين قد أعلنت إمهال قطر 10 أيام تنتهي في 3 يوليو/ تموز، للرد على مجموعة من المطالب، ثم تم تمديد المهلة مدة 48 ساعة.