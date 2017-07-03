عقيلة الأسد تستقبل التلاميذ المتفوقين (صور)

وذكر موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر "فيسبوك" أن "27 تلميذاً من الأوائل في شهادة التعليم الأساسي للعام 2017 استقبلتهم السيدة أسماء الأسد مع عائلاتهم بعضهم جاء من دير الزور ودرعا وآخرون من حلب وحماة وحمص إضافة لدمشق وريفها واللاذقية وطرطوس".

وأضاف "أغلب هؤلاء الطلاب فقدوا مقربين لهم أو منازلهم بسبب الإرهاب، وعانى بعضهم الآخر من الحصار، الذي منع عنهم سبل الحياة في بعض المدن، وعرقل وصول آخرين للقاء السيدة أسماء كحال الطالبة تسنيم كبر من بلدة كفريا بإدلب…ومع ذلك لم يمسحوا ابتسامة الأمل عن وجوههم، واستمروا واجتهدوا بثقة ليتفوقوا ويكونوا فخراً لوطنهم وعائلاتهم".