وزير الدفاع القطري: حصار قطر محاولة للإطاحة بالحكم في الدولة

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ملك السعودية لن يحضر قمة العشرين بسبب قطر

وأضاف العطية، "."آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد…نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا، وتاريخيا، قطر ليست دولة من السهل أن تُبتلع".

وقد أجاب عن سؤال طرح عليه ما إذا كان يعتقد أن الدول المجاورة تسعى إلى تغيير النظام في قطر، "هذا هو بالضبط ما حدث، وأنا لا أقول أشياء افتراضية".

وقال العطية، إن الشروط التي تفرضها السعودية والإمارات ومصر وغيرها "تعتبر تعدياً على سيادة البلاد". وأشار أن قطر تلقت "طعنة في الظهر".

وتتهم قطر دول الحصار بعدم الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعلنت قطر أن وزير خارجيتها، سيقوم بزيارة الكويت، اليوم الإثنين، ومعه رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرحت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إن "الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت الشقيقة في أواخر الشهر الماضي".

ويذكر أنه في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، وقامت باتهامها بدعم الإرهاب، وهذا ما نفته الدوحة بشكل قاطع.

وأرسلت دول المقاطعة، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، عن طريق الكويت، قائمة تضم 13 شرطا إلى قطر لاستعادة العلاقات معها، وأعطتها 10 أيام لتنفيذها وقد انتهت منتصف ليلة الأحد.

وقالت الدوحة إنها مستعدة للتفاوض إذا قدمت المطالب المناسبة. واعتبرت شروط الدول الأربع "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".