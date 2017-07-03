صحيفة: الولايات المتحدة ستترك لروسيا البت في مصير الأسد

© AFP 2017/ Joseph Eid وزير الدفاع الأمريكي يتهرب من سؤال حول مصير الأسد

وقالت مصادر لـ"فورين بوليسي" إن تيلرسون قال أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال اجتماعهم الأخير، إن مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا تقتصر على مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار تيلرسون إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها القوات الأمريكية في سوريا كانت تهدف إلى تحقيق أهداف تكتيكية على رأسها منع استخدام الأسلحة الكيميائية وحماية الجيش الأمريكي.

ورأت الصحيفة أن هذه التصريحات تعكس تنازل الولايات المتحدة عن مطلب رحيل الأسد، وانتصارا سياسيا للأسد.

ورفض متحدث باسم الخارجية الروسية، لم يذكر اسمه، التعليق على مضمون تلك المحادثات الخاصة، مؤكدا دعم العملية السياسية التي تحدد مستقبل سوريا.

ولفتت "فورين بوليسي" إلى أن المعلومات حول التغيرات المحتملة في موقف الولايات المتحدة في سوريا ظهرت قبل أيام قليلة من اجتماع بوتين وترامب على هامش قمة العشرين.