وزير النفط العراقي: من حق العراق أن يكون إنتاجه النفطي متناسبا مع احتياطياته

© AP Photo/ Hasan Jamali النفط يهبط بفعل زيادة إنتاج "أوبك" ورغم تقلص إمدادات أمريكا

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.

وقال اللعيبي "العراق بلد من المحتم أن تضاهي احتياطياته، سواء في حياتنا أو بعد مماتنا، احتياطيات السعودية."

وأضاف "لماذا يُحرم العراق من زيادة إنتاجه؟ ليس الهدف التشويش على أوبك أو تعطيلها ولا التأثير على الأسعار لكن من حقنا أن يكون إنتاجنا متناسبا مع احتياطياتنا."

واتفق أعضاء "أوبك" ومنتجون آخرون من خارج المنظمة تقودهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة مخزونات الخام ودعم الأسعار.

وبموجب الاتفاق وافق العراق على تقليص إنتاجه بمقدار 210 آلاف برميل يوميا.

ووصل إنتاج العراق إلى 4.4 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران ما يمثل خفضا قدره 170 ألف برميل يوميا بحسب مسح شهري تجريه "رويترز" لإنتاج دول أوبك.