الجبير: سندرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في جدة، أن "الهدف من وراء الإجراءات المتخذة بحق قطر هو تغيير في سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم، نتطلع لاستلام هذا الرد ودراسته بدقة، ومن ثم اتخاذ المواقف اللازمة تجاهها"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح الوزير السعودي، أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار.

وقال: "عبرت لمعاليه عن تطلعات الدول الأربع، على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة".