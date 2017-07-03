نصيحة ألمانية لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر

© Sputnik. Valeriy Melnikov وزير الدفاع القطري: حصار قطر محاولة للإطاحة بالحكم في الدولة





وقام غابريل، اليوم، بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير.





وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.





ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض وصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية القطرية.





وأغلقت الدول الأربع مجالاتها الجوية وموانئها، ومياهها الإقليمية في وجه الملاحة القطرية، وهو ما وصفته الدوحة بـ "الحصار"، وتعاقدت مع مكتب محاماة سويسري لمقاضاة جيرانها لصرف تعويضات لمتضرري "الحصار".





وتلجأ الملاحة الجوية القطرية لأجواء إيران، التي أعلنت فتح مجالها الجوي أمام الطيران من وإلى الدوحة، كمسار بديل عن الدول المجاورة المقاطعة.





وأمهلت الدول الأربع قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة مطالب تحتوي 13 بندا، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والتوقف عن دعم الإرهاب، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم مطلوبين لديها، وغيرها.





ورفض وزير الخارجية القطري هذه المطالب، وقال في جلسة نقاشية عقدها الخميس الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن "قائمة المطالب تمس سيادة قطر واستقلاليتها، وتقديم مطالب مع مهلة للتنفيذ سابقة في العالم".

وقال غابريل، "لم يتشكل لدي انطباع، بأن الدول العربية الأخرى تهدد بتصرفاتها سيادة دولة قطر، كما زعموا في الدوحة"، بحسب وكالة "رويترز".