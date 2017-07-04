أمير قطر يزور فرنسا أواخر الصيف لحل أزمته مع الخليج

وذكرت الوكالة، أنه في سياق المحادثة ناقش ماكرون و آل ثاني، الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج. وأكد ماكرون، أن "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة."
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.
ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض وصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية القطرية.
وأمهلت الدول الأربعة قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة مطالب تحتوي 13 بندا، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والتوقف عن دعم الإرهاب، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم مطلوبين لديها، وغيرها.
ورفض وزير الخارجية القطري هذه المطالب، وقال في جلسة نقاشية عقدها الخميس الماضي، في العاصمة الأميركية واشنطن، إن "قائمة المطالب تمس سيادة قطر واستقلاليتها، وتقديم مطالب مع مهلة للتنفيذ سابقة في العالم".
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