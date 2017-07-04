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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    أمير قطر يزور فرنسا أواخر الصيف لحل أزمته مع الخليج

    © AFP 2017/ LUCAS JACKSON / POOL
    العالم العربي
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    أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم زيارة البلاد في أواخر الصيف، وفقا لوكالة رويترز في إشارة إلى بيان قصر الإليزيه.

    المتحدث باسم الحكومة التركية
    © REUTERS/
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    وجاء في البيان: "أثناء المكالمة، قال الأمير، أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، هو يعتزم زيارة فرنسا في نهاية الصيف".

    وذكرت الوكالة، أنه في سياق المحادثة ناقش ماكرون و آل ثاني، الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج. وأكد ماكرون، أن "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة."

    وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.

    ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض وصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية القطرية.

    الدوحة عاصمة قطر
    © Sputnik. Valeriy Melnikov
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    وأغلقت الدول الأربعة مجالاتها الجوية وموانئها، ومياهها الإقليمية في وجه الملاحة القطرية، وهو ما وصفته الدوحة بـ "الحصار"، وتعاقدت مع مكتب محاماة سويسري لمقاضاة جيرانها لصرف تعويضات لمتضرري "الحصار".

    وأمهلت الدول الأربعة قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة مطالب تحتوي 13 بندا، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والتوقف عن دعم الإرهاب، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم مطلوبين لديها، وغيرها.

    ورفض وزير الخارجية القطري هذه المطالب، وقال في جلسة نقاشية عقدها الخميس الماضي، في العاصمة الأميركية واشنطن، إن "قائمة المطالب تمس سيادة قطر واستقلاليتها، وتقديم مطالب مع مهلة للتنفيذ سابقة في العالم".    

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة القطرية الخليجية, قطر والسعودية, أخبار قطر, زيارة تميم إلى فرنسا, إيمانويل ماكرون, تميم بن حمد آل ثاني, الخليج, قطر, السعودية
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