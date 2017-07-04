أمير قطر يزور فرنسا أواخر الصيف لحل أزمته مع الخليج

وجاء في البيان: "أثناء المكالمة، قال الأمير، أنه بالنظر إلى الوضع الحالي، هو يعتزم زيارة فرنسا في نهاية الصيف".

وذكرت الوكالة، أنه في سياق المحادثة ناقش ماكرون و آل ثاني، الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج. وأكد ماكرون، أن "فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة."

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية.

ورفضت قطر الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الدول الخليجية الثلاث بالتعاون مع مصر تسعى لفرض وصاية على قرارها الوطني، بحسب بيان للخارجية القطرية.

© Sputnik. Valeriy Melnikov وزير الدفاع القطري: حصار قطر محاولة للإطاحة بالحكم في الدولة

وأغلقت الدول الأربعة مجالاتها الجوية وموانئها، ومياهها الإقليمية في وجه الملاحة القطرية، وهو ما وصفته الدوحة بـ "الحصار"، وتعاقدت مع مكتب محاماة سويسري لمقاضاة جيرانها لصرف تعويضات لمتضرري "الحصار".

وأمهلت الدول الأربعة قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة مطالب تحتوي 13 بندا، بينها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والتوقف عن دعم الإرهاب، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم مطلوبين لديها، وغيرها.

ورفض وزير الخارجية القطري هذه المطالب، وقال في جلسة نقاشية عقدها الخميس الماضي، في العاصمة الأميركية واشنطن، إن "قائمة المطالب تمس سيادة قطر واستقلاليتها، وتقديم مطالب مع مهلة للتنفيذ سابقة في العالم".