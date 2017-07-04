بالفيديو.. خلل فني يضع "الإخبارية" السعودية في أزمة مثيرة

فعندما سأل غابريل عن الأزمة الخليجية، "الإخبارية" التي انفردت بنقل وقائع المؤتمر، لم تمكّن المستمعين من معرفة بماذا غابريل على السؤال الوحيد عن الأزمة الخليجية.





وبينما بدأ غابريل في الإجابة، أخذت المترجمة بترديد عبارة "نحن ألمان قلنا أنه لا يجب" لست مرات، وتمكنت المترجمة من ترجمة آخر ثلاث كلمات فقط من إجابة الوزير عندما قالت "سيادة قطر لا تلمس".

وبحسب قناة "الجزيرة"، فإنه وإضافة إلى المشاكل التقنية التي رافقت المؤتمر الصحفي، كان لافتا إصرار عادل الجبير على الإجابة عن نظيره الألماني حين طرح عليه سؤال بشأن موقف برلين من الأزمة الخليجية، وبعد نهاية حديث الجبير اكتفى الوزير الألماني بالقول إنه ليس لديه ما يضيف.