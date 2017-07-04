وصول جميع الوفود السورية المشاركة في مفاوضات أستانا

© AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV وفدا الحكومة السورية والمعارضة المسلحة يؤكدان مشاركتهما في لقاء أستانا وقال جايناكوف: "لحين هذه اللحظة، جميع الوفود المشاركة بإطار مفاوضات عملية أستانا، وصلت إلى أستانا بما في ذلك ممثلين عن المعارضة المسلحة".





وجدول مفاوضات جولة أستانا الجديدة يشمل سبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر المتفق عليها فى مايو الماضي، التى تقضى بإنشاء ٤ مناطق لخفض التوتر فى سوريا، ووقف النشاط العسكرى فى تلك المناطق بما فيها تحليقات الطيران على أن يتم إقامة مراكز للتفتيش على حدود هذه المناطق ونشر مراكز مخصصة لمراقبة الهدنة.وتشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، ومسائل متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية فى سوريا.