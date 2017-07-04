الجار الله: الكويت تقاطع قطر في حال رفضت الدوحة قائمة المطالب

© Sputnik. Алексей Дружинин دول المقاطعة توافق على طلب الكويت تمديد المهلة لقطر 48 ساعة

جاءت تصريحات الجار الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر فضائية سي بي سي، وأضاف خلال تصريحاته أن النظام القطري ليس أمامه سوى الموافقة على جميع المطالب المقدمة، وذلك بفضل الأدلة التي قدمتها السعودية لدى واشنطن وكل الدول الأوروبية، واصفاً تصريحات وزير الدفاع القطرى بـ "غير الموزونة"، والتي يريد بها إيصال رسالة لشعبه أنهم غير متأثرين بما يحدث، ولكن الحقيقة تقول إنهم تأثروا بالفعل.

وألمح الكاتب الصحفي الكويتي إلى أنه يتم حاليا بحث مطلب أو اثنين منهم غلق قناة الجزيرة، مستنكرًا كيف أن القطريين يرون استقلالية قناة الجزيرة، في حين أن ما تبثه القناة عبر شاشتها يثبت عكس ذلك،

ورأى الجار الله أن زيارة وزير الثقافة القطري لقبر الخوميني يعتبر استفزازا لمشاعر العرب، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن رفض قطر للمطالب يعني استمرار عزلها، والعزل سيجعلها دولة مارقة مثل إيران.