الجيش السوري يحكم سيطرته على نقاط وتلال حاكمة بريف تدمر (فيديو)

أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء تابعت عملياتها في ملاحقة تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية على اتجاه أرك-حقل الهيل، "وأحكمت مساء أمس، سيطرتها على عدد من التلال الحاكمة شمال المحطة الثالثة لضخ النفط وصولا إلى تلة قارة المسكة شرق تدمر".

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن "القضاء على أعداد من أفراد تنظيم "داعش" المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير عتادهم".

ولفت المصدر العسكري، في وقت لاحق، إلى أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء "أحكمت سيطرتها على عدد من النقاط والتلال الحاكمة في محيط تلة الرمامين غرب حقل الهيل ب 8 كم في ريف تدمر الشرقي، بعد أن قضت على آخر تجمعات تنظيم "داعش" الإرهابي فيها".

واستعادت وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع الحلفاء، أمس الأول، السيطرة على عدد من النقاط والتلال المشرفة على منطقة حميمة قرب الحدود الإدارية بين محافظتي حمص ودير الزور، وذلك بعد يوم من السيطرة على المنطقة 3 كم شمال محطة أرك للغاز وشرقها وتكبيد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد.