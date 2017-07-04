"التحالف الأمريكي" يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 9 مدنيين بريف الحسكة الجنوبي

© AFP 2017/ MICHAEL TACKITT إسرائيل: وصول حاملة الطائرات الأمريكية يأتي في إطار التحالف الدولي ضد "داعش"

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات "التحالف الدولي" المزعوم بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي اعتدت على قرية كشكش زيانات "15 كم جنوب مدينة الشدادي" في ريف الحسكة الجنوبي، ما تسبب بمقتل 9 مدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وارتكب طيران "التحالف الأمريكي"، الأسبوع الماضي، 3 مجازر بحق السوريين عبر اعتدائه على قرية الدبلان ومدينة الميادين وبلدة الصور بريف دير الزور، راح ضحيتها أكثر من 90 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء.

واستخدم "التحالف الدولي" قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه في التاسع من الشهر الماضي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة إضافة إلى حي السباهي، ما تسبب بمقتل 17 مدنيا.

وتزعم واشنطن التي شكلت "التحالف الدولي" خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ أب/أغسطس 2014، بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين، حسب "سانا".