العريفي"يغرد" ويثير موجة من الانتقادات

تغريدة العريفي الجديدة جاءت حول العباءة النسائية، وكيف يجب أن يكون شكلها.

يا بنتي،

لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة،

لا تطريز

ولا فصوص

ولا فتحات..

أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة،

(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢ يوليو، ٢٠١٧

الأمر الذي دفع العديد من المعارضين لنشر هاشتاغ، يشجبون من خلاله "تغريدة" العريفي.

من جهة أخرى، وافق الكثيرون العريفي بتغريدته هذه.