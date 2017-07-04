العريفي"يغرد" ويثير موجة من الانتقادات

تغريدة العريفي الجديدة جاءت حول العباءة النسائية، وكيف يجب أن يكون شكلها.
يا بنتي،— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٢ يوليو، ٢٠١٧
لا تشتري عباءة فيها شيءٌ من الزينة،
لا تطريز
ولا فصوص
ولا فتحات..
أرجوك يا بنتي لا تبدي أي زينة،
(ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
الأمر الذي دفع العديد من المعارضين لنشر هاشتاغ، يشجبون من خلاله "تغريدة" العريفي.
من جهة أخرى، وافق الكثيرون العريفي بتغريدته هذه.
#عبايتي_حريه_شخصيه_ياعريفي
نعرف رجولة الرجل من عباية اهله فمن لايقدر على ستر اهله امام الناس لايقدر عليهم في بيته..
— عبدالعزيز بن عبدالله (@a_aA15) ٣ يوليو، ٢٠١٧
#عبايتي_حريه_شخصيه_ياعريفي مين قال حرية شخصية!!! العباية عبادة واجب ديني علينا نتحجب— هتون العنزي (@hhttht) ٢ يوليو، ٢٠١٧
واذا لبسنا العباية للزينة ليه تحجبنا اصلاً 🤔!!!
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