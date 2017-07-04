وزير الدفاع التركي: لن نتردد بشأن تنفيذ عملية في عفرين

وأوضح إشيق أن تركيا تملك الحق بالقضاء على أي تهديد يواجهها، وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية في مدينة عفرين، شمالي سوريا، في حال اقتضت الحاجة.

وقال إشيق في لقاء خاص على قناة "تي أر تي" التركية، اليوم:

تركيا تملك حق القضاء على أي تهديد يستهدفها في مصدره.

وأضاف وزير الدفاع التركي أنه إذا تحولت عفرين إلى تهديد مستمر، "فسنقوم بفعل ما يلزم".