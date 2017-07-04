وزير الخارجية الألماني: هناك الكثير من الطرق للحيلولة دون تصعيد الموقف الخليجي

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED الجار الله: الكويت تقاطع قطر في حال رفضت الدوحة قائمة المطالب

قال الوزير الألماني إنه اتفق مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على أن إيواء الإرهابيين أو تمويلهم يجب أن ينتهي.

وأضاف، قائلا إن هناك الكثير من الطرق لمنع تصاعد التوتر في المنطقة، حيث تواجه قطر حصارا من جيرانها العرب، الذين يطالبون بإغلاق قناة الجزيرة وقطع علاقاتها مع إيران.

من جهة أخرى، أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الدول العربية التي تقاطع قطر جراء مزاعم عن دعمها للإرهاب ما زالت في انتظار رد الدوحة على مطالبها عبر المبعوث الكويتي.

وقال في مؤتمر صحفي في أبوظبي مع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، حسب صحيفة صدى الكويتية، "إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فرض عقوبات إضافية، موضحا بالقول "ننتظر الرد القطري عبر المبعوث الكويتي ووقتها لكل حادث حديث".