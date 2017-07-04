عشرات المصابين بغاز سام في غرب العراق

© Sputnik. Rafael Daminov "داعش" يستخدم غاز الكلور السام في مواجهات مع الجيش العراقي

وكشف غسان العيثاوي، أحد شيوخ عشائر الأنبار، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو، بأن 20 حالة تسمم — الإحصائية الرسمية المسجلة بعدد المصابين، إثر تسرب غاز الكلور، في منطقة بمدينة الفلوجة، شمال غرب بغداد.

وأوضح العيثاوي أن الكلور تسرب من إحدى القوارير الموجودة في إسالات الماء في المدينة بمحافظة الأنبار، غربي العراق، مشيرا إلى حالات تسمم صنفت على أنها بسيطة لعشرات المدنيين تلقوا العلاج في مستشفى الفلوجة العام وخرجوا منها في نفس اليوم بصحة جيدة.

وعلمت مراسلتنا، من مصدر محلي بمحافظة الأنبار، أن مستشفى الفلوجة العام شهد استقبال عشرات المصابين بسبب زيادة نسبة الكلور في الماء، ويعانون من التقيؤ والغثيان.

وأضاف العيثاوي أن الـ20 مصاباً حالتهم صنفت بالمتوسطة بقوا في المستشفى لساعات لتلقي العلاج، منوها إلى أن التسرب لم يسفر عن تسجيل حالات تسمم شديدة.

يذكر أن مدينة الفلوجة شهدت، منذ الأشهر القليلة الماضية، عودة العائلات النازحة إليها بعد تحرر مدينتهم من قبضة تنظيم "داعش"، بمعركة حسمتها القوات العراقية بغضون شهر، في منتصف عام 2016.