السعودية تعلن موقفها من معاملة الحجاج الإيرانيين العام الجاري

© AFP 2017/ Atta Kenare إيران بدأت بعرض مسابقة رسومات كاريكاتير تسخر من الرئيس الأمريكي

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي:

سيتواجد بعض موظفي الشعبة القنصلية في وزارة الخارجية في جدة ومكة والمدينة لتوفير الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين هذا العام.

يشار إلى أن الإيرانيين لم يشاركوا في موسم الحج السنة الماضية بعد فشل المباحثات بين الجانبين حول سلامة الحجيج، لكن تم التوصل في وقت سابق من هذا العام، إلى اتفاق يتيح مشاركتهم.

يذكر أن تاريخ قطع العلاقات بين إيران والسعودية يعود إلى يناير/كانون الثاني لعام 2016، عندما هاجم إيرانيون سفارة السعودية في طهران ردا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، ومن المعروف أن طهران والسعودية على خلاف بشأن مواقفهما إزاء عدة ملفات ونزاعات من بينها النزاع في سوريا واليمن.