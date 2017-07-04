بالفيديو: دبابة سورية تفجر صاروخا حراريا موجها ضدها

وحسب الفيديو، تقدمت الدبابة باتجاه بلدة معرزاف في ريف حماة الشمالي، وقام المسلحون باطلاق صاروخ من نوع "BGM-71 TOW" باتجاه الدبابة، لكن الدبابة دمرت الصاروخ وخرجت من كتلة اللهب، لتتابع مسيرها في تعقب المسلحين.

Т-72 уничтожает ракету BGM-71 TOW Публикация от Армия России (@armiya_rf) Июл 3 2017 в 5:21 PDT